Xiaomi Kurucu Ortağı Lei Jun İstifa Etti!

Xiaomi Başkanı ve Kurucu Ortağı Lei Jun yayınladığı bir mektup ile istifa etti.

Şok Eden Ayrılık!

Şok eden bu ayrılığın sonrasında markanın başına Redmi Başkanı Lu Weibing geçecek. Bununla birlikte tek değişiklik bu değil. Eski başkan Lin Bin, Xiaomi Başkan Yardımcısı ve CFO Zhou Capital ise Uluslararası Ticaret Başkanı olarak yeni görevlerine başladı.

Jun tarafından yayınlanan mektupta geçen "Gelecek yıl Xiaomi için önemli bir yıl olacak. Daha güçlü bir grup yönetimi desteğine ihtiyacımız var ve kadro döndürme yönünde inovatif adımlar atmamız gerekiyor." ifadeleri dikkatleri çekti.

Gelirler Hızla Daralıyor

Xiaomi tarafından yayınlanan üçüncü çeyrek raporlarına göre şirketin son çeyrekte ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında düşüş gösterdi. Benzer şekilde şirketin pazar payı da yüzde 13,1 seviyesinden yüzde 9 seviyesine geriledi.

Yaşanan bu gerilemeyi son zamanlarda daralma durumuna girmiş olan Çin akıllı telefon pazarına bağlamamız mümkün.