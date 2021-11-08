Xiaomi Loop LiquidCool Teknolojisini Duyurdu

Günümüzde üst segment akıllı telefonlar güçlü teknik bileşenler ile kutudan çıkıyor ve bu performansı koruyabilmenin temel anahtarlarından birisi de ısı dağılımını kontrol etmekten geçiyor. Xiaomi, Loop LiquidCool olarak adlandırılan yeni ısı dağıtımı teknolojisini resmi olarak duyurdu. Şirket, bu süreçte havacılık endüstrisinde kullanılan soğutma çözümlerinden ilham aldığını belirtiyor.

Xiaomi Loop LiquidCool Nedir?

Sıvı soğutma maddesini ısı kaynağına çekip önce buharlaştıran, sonra da yoğunlaştıran Loop LiquidCool; bir buharlaştırıcı, bir yoğunlaştırıcı ve bir yeniden doldurma alanı ile temelde kapalı döngüye sahip olan bir ısı kontrol sistemi olarak öne çıkıyor.

Geleneksel sistemlerde gazlar ve sıvılar için ayrı kanallar bulunmaz ve sıcak gazlar ve soğuk sıvılar karışarak birbirlerini engellerler. Loop LiquidCool ise hava geçiş direncini %30 azaltan, maksimum ısı transferini ise %100 artıran çok daha verimli bir yapıya sahip.

Tesla valfi sayesinde gazların yanlış yönde hareket etmesi engellenirken, sıvının buharlaştırıcıdan geçmesine izin verilir. Bu aynı zamanda Loop LiquidCool teknolojisinin her türlü sistemde kullanılabilmesini mümkün hale getirir. Xiaomi bu teknolojinin batarya, kamera modülü ve dahası için daha fazla alan sağlayacağını söylüyor.

Özetlemek gerekirse Loop LiquidCool, geleneksel VC çözümlerine nazaran iki kata kadar daha fazla soğutma kapasitesi sağlıyor ve bu sayede performansı yukarıda tutmaya yardımcı oluyor. Şirket, bu teknolojiye sahip ilk örnekleri gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Peki siz Xiaomi tarafından duyurulan bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonunuz oyun oynarken ısınıyor mu ve bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.