Xiaomi'nin Masaüstü PC Tasarımları Ortaya Çıktı: Apple'a Rakip Olabilir!

Huawei ile birlikte en çok satış yapan Çinli teknoloji firmalarından olan Xiaomi, masaüstü PC sektörüne girmek için kollarını sıvadı. Firmanın yakın zamanda yapacağı ancak ertelenen lansman etkinliğinden ilk masaüstü Xiaomi PC'leri için görüntüler sızdırıldı.

Şimdiye kadar kullanıcı elektroniği konusunda telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar ile adından söz ettiren Xiaomi'nin Mac Studio benzeri bir tasarıma sahip bilgisayarları yakın zamanda tanıtacağı düşünülüyor.

Xiaomi Masaüstü PC Özellikleri

Sızdırılan görsellerde Xiaomi'nin iki farklı masaüstü PC modeli üzerinde çalıştığı görülüyor. 100 W güç kaynağına ile geleceği tahmin edilen Mini-ITX anakarta sahip modelde, çift yuvalı özel bir GPU modelinin yer alacağı düşünülüyor.

Öte yandan diğer model için elimizde daha fazla bilgi bulunuyor. Tasarım ve donanım olarak çoğu açıdna Mac Mini'ye benzeyen Xiaomi Mini PC modelinde AMD Ryzen 7 6800H APU'nun yer alması bekleniyor. APU'nun içerisinde yer alan Radeon 680M RDNA2 iGPU ise bilgisayar görüntü işleme gücünü verecek.

Xiaomi Mini PC modelinin 570 dolardan satışa sunulacağı düşünülüyor.