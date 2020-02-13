Xiaomi Mi 10 Bekleyenlere Corona Virüsü Darbesi!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde yaptığı çevrim içi lansman ile birlikte yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Eğer bu modellerden birisine sahip olmak istiyorsanız bazı kötü haberlerimiz var.

Belirsiz Bir Süre Ertelendi

Bildiğiniz üzere bugün yapılan tanıtım Çin odaklı bir lansmandı ve şirketin planları dahilinde küresel lansman 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak, bunun ardından ise MWC 2020 sırasında yeni modellerin sergilenmesi sağlanacaktı.

Corona Virüsü odaklı endişeler nedeni ile GSMA tarafından iptal edilen MWC 2020 fuarının ardından açıklama yapan Xiaomi, 23 Şubat tarihinde gerçekleşmesi beklenen küresel lansmanın belirsiz bir süre ertelendiğini duyurdu. Çalışanların, ortakların, medya çalışanlarının ve misafirlerin güvenliğinin en önemli kriter olduğunu belirten şirket, lansmanın ertelendiğini duyurmuş oldu.

Mi 10 serisi ve diğer şaşırtıcı ürünler için Avrupa lansmanımızı daha sonraki tarihlere erteledik. Sizleri bu konu hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemlerde hayranlarımıza, medya dostlarımıza, iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza sundukları kesintisiz destekleri ve ilgileri için minnettarız. Anlayışınız için teşekkürler.

Lansmanlar bir ürünün satışa sunulmasının öncesinde gerçekleştiği için bir anlamda Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin çıkış tarihlerinin geciktiğini söyleyebiliriz. Bu da en azından bir süre daha beklemeniz gerektiği anlamına geliyor.

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