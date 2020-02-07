Xiaomi Mi 10 Cepleri Yakacak: Fiyat Sınırı Koymadık!

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda yeni amiral gemisi Mi 10 ile karşımıza çıkacak. Peki yeni modelin fiyatı ne kadar olacak? Bazı yeni açıklamalar buna ışık tutuyor.

'Yeni Model için Fiyat Sınırı Koymadım'

Mi 10 oldukça güçlü özelliklere ve iddialı bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tüm bu teknik detaylarla birlikte fiyat etiketi tarafında ne bekliyoruz? Sızıntıların çıkışından bu yana ortaya atılan detayları derlediğimizde işaretler fiyat artışına işaret eden pek çok değişkeni bizlere sunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Snapdragon 865 işlemci

6 GB RAM (Varyanta bağlı daha yüksek seçenekler)

LPDDR 5 bellek

128 GB depolama (Varyanta bağlı daha yüksek seçenekler)

UFS 3.0 depolama

108 MP kamera

5G desteği

30W hızlı şarj

90Hz yenileme hızına sahip Samsung'un kavisli ekranı.

Nitekim şirketin düşüncesi de bizimle eşleşiyor gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Xiaomi CEO'su Lei Jun, "Bu sefer maliyet kısıtlamasının kaldırılmasını ve ürünün daha iyi hale getirmeye odaklanılmasını istedim." dedi. Bu açıklama Mi 10'un fiyatdan önce kaliteye odaklanacağı anlamına geliyor.

Peki siz yeni modelin hangi fiyat aralığında satışa sunulmasını bekliyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.