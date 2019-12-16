Xiaomi Mi 10 Doğrulandı! İşte Çıkış Tarihi

Xiaomi Mi 10 modeli resmi olarak doğrulandı. Yeni modelin doğrulanması ile beraber çıkış tarihi de açıklandı.

Xiaomi Mi 10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Mi 9 serisi ile birlikte oldukça büyük ses getiren Xiaomi, oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Weibo üzerinden yapılan paylaşımla birlikte serinin halefi Mi 10 ailesinin de çıkış tarihi açıklandı. Söz konusu paylaşıma göre Mi 10 ile 2020 yılının ilk çeyreğinde karşılaşacağız.

Resmi tanıtım tarihi halen net olarak bilinmiyor olsa da, çok uzak olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki etkinlik takvimini göz önüne alırsak muhtemel bir fırlatma için Şubat 2020 tarihini vermemiz mümkün.

Xiaomi Mi 10 Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni modelin Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü almasını bekleyebiliriz. 5G desteği ile gelecek olan Mi 10, 7,5 Gbps seviyelerine kadar hız sunabilecek. Tüm bunlarla birlikte yüksek yenileme hızına sahip ekran ve dörtlü arka kamera kurulumu da oldukça mümkün olan detaylar arasında.

Ağırlıklı görüşler ana kamera için 64 MP çözünürlüğü işaret etse de, 108 MP üzerinde durulmasında da fayda var. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda netliğe kavuşmasını bekleyebiliriz. İlerleyen tarihlerde Mi 10 ve Mi 10 Pro (evet, aynı zamanda bir Mi 10 Pro var.) ile alakalı daha çok detay karşımıza çıkacaktır.