Xiaomi Mi 10 İle Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı (Xiaomi O Nasıl Zoom?)

Xiaomi Başkan Yardımcısı, Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Mi 10’un kamera performansını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Huawei’ye rakip geliyor diyebiliriz.

Huawei akıllı telefonlar fotoğraf çekiminde oldukça başarılı. Özellikle üst seviye/amiral gemisi modellerin kameraları yakınlaştırma (zoom) yeteneği ile Android, iPhone tüm kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. Çok yakında bu değişecek gibi görünüyor. Xiaomi’den Lu Weibing, şirketin yakın zamanda tanıtacağı telefonunun kamerasının ne denli etkileyici olacağını gösteren bir görsel paylaştı. Weibo üzerinden paylaşılan görselde inanılmaz bir yakınlaştırma görüyoruz. Oldukça uzak mesafeden çekilen, çok yakından bakıldığında bile detayları belli olmayan objeler kameranın zoom yeteneği ile sanki dipten çekilmiş gibi, tüm detaylarıyla birlikte görünüyor.

Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanan Lu Weibing’un paylaştığı görsel belirtilmese de yüksek ihtimal bir sonraki telefon olacak Mi 10’a ait. Mi 10’nun kamerası çok konuşulacak gibi. Telefonun kendisini henüz görme şansımız olmadı ancak birkaç donanımını biliyoruz. Qualcomm Snapdragon 865, 12GB RAM, 65W hızlı şarj destekleyen batarya ile geleceği söylenen telefon bu ay içerisinde tanıtılacak.