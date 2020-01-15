Xiaomi Mi 10 Kanlı Canlı Görüntüleri ile Karşınızda!

Şu sıralar pek çok kişi tarafından merakla beklenen akıllı telefonlarından birisi olan Xiaomi Mi 10 modeline ait görüntüler sızdırıldı.

Ateş Ediyor: İşte Xiaomi Mi 10

Xiaomi tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Mi 10, amiral gemisi segmentin önemli oyuncularından birisi olacak. Yeni modelle ile ilgili bilinen detaylar şu aşamada bir miktar kısıtlı sayılabilir. Buna karşın bazı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bu sızıntı, Mi 10'u canlı olarak gördüğümüz ilk sızıntı olma özelliğini taşıyor. Buna karşın beklediğimiz bazı detayların pek de tutarlı olmadığını gördük.

Daha önceki sızıntılardan kaynak alarak cihazın oldukça sade ve standart bir ekran ile gelmesini bekliyorduk. Bu görüntülere baktığımızda ise yanlara doğru kıvrılan bir ekran görüyoruz. Yine ekranın sol üst köşesinde yer alan ekran içi delikli kamera da normal şartlarda beklenmeyen detaylardan birisi idi.

Nitekim, seride Mi 10 Pro modeli de bulunacak. Bunu resmi ağızlardan doğrulanan bilgiler arasında görmüştük. O zaman bu durumda, daha önceki sızıntılarda gördüğümüz görselin Mi 10 Pro modeline ait olma ihtimalini göz önüne alabiliriz.

Bununla birlikte arka kasa herhangi bir farklılık yok. Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Genel açıdan şimdiye kadar duyduklarımız ile aynı doğrultuda olduğunu düşünebiliriz.

Tabii ki bunların sahte olabileceğini göz önüne almamız gerekiyor. Xiaomi resmi bir duyuru gerçekleştirene kadar duyduklarımıza şüpheli adımlarla yaklaşmak en doğrusu olacaktır. Bu süreçte gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.