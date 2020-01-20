Xiaomi Mi 10 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu olacak Mi 10’nun özellikleri belli olmaya başladı. Snapdragon 865’li ilk Xiaomi telefon Mi 10’nun kamerasına ilişkin yeni bilgiler haberimizde.

Xiaomi yeni akıllı telefonu Mi 10’u çok yakında Çin’de resmi olarak tanıtacak. Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865’den güç alacak ilk model olacak olan Xiaomi Mi 10’nun 108 megapiksel kamera ile geleceği bilgisi sızdırıldı. Çinli Digital Chat Station adlı kullanıcı Weibo üzerinden Xiaomi Mi 10’nun 108MP kameraya sahip olacağını ve Snapdragon 865’li en ucuz cihaz olarak rekabetçi olacağını söyledi. Aynı kullanıcı cihazın pil kapasitesini de paylaşmıştı. Xiaomi Mi 10’nun 4500 - 4800 mAh bataryadan güç alması bekleniyor. Pro modelde 66W ultra hızlı şarj desteği sunacak batarya bulunacağı söyleniyor. Bu, telefonun 35 dakikada tam şarj olacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta paylaşılan görsellerden de cihazın dikey formda dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini, parmak izi okuyucunun arkada olmayacağını, önde sola konumlandırılmış delik çentikli ekrana sahip olacağını öğrenmiştik.

Xiaomi Mi 10’nun tanıtım tarihi şirket tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy S20 serisi öncesinde görmemiz kuvvetle muhtemel.