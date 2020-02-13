Xiaomi Mi 10 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi yeni akıllı telefon modelini kullaınıcıların beğenisine sundu. Xiaomi Mi 10 hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıttı. Gelin hep beraber Mi 10'a yakından bakalım.

Xiaomi Mi 10 Özellikleri

6.67 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10, Full HD + çözünürlük sunmakta. Akıllı telefonun ekran yenileme hızının 90Hz olduğu ve HDR 10+ teknolojisini desteklediği açıklandı. Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alan Xiaomi Mi 10, 12 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip.

Xiaomi Mi 10'un arka tarafında toplamda dört kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörü + 13 MP ultra geniş açı sensörü + 2MP portre kamera ve 2MP makro lens. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 20 MP kamera sensörü karşılamakta.

Mi 10 serisi Android 10 tabanlı MIUI 11'i kutudan çıkmakta ve Google servislerini desteklemekte. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS ve USB Type C bağlantı noktası bulunmakta. 4.780 mAh bataryaya sahip olan Mi 10, 30W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip.

Xiaomi Mi 10 Fiyatı

Xiaomi Mi 10'un 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatının 3.999 Çin Yuanı olduğu açıklandı. 3.999 Çin Yuanı şu anki kur ile 3.469 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Akıllı telefonun 12 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatının ise 4.699 Çin Yuanı olduğu açıklandı. Bu fiyat da şu anki kur ile 4.077 TL'ye denk gelmekte. Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Mi 10 modelinin ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.