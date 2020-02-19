Xiaomi Mi 10 Pro Atomlarına Kadar Söküldü!

Geçtiğimiz günlerde Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtan Xiaomi, oldukça iddialı ön sipariş başarılarına imza attı. Yeni model, henüz kırkı bile çıkmadan parçalarına ayrıldı.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun İçi Nasıl Gözüküyor?

Xiaomi Mi 10 Pro; Snapdragon 865 işlemci, 4,500 mAh kapasitesinde batarya, bunu şarj ederken kullanabileceğiniz 50W kablolu, 30W kablosuz şarj desteği ve dörtlü kamera kurulumu gibi etkileyici iç bileşenlere sahip. Tabii cihaz daha pek çok donanım bileşeninden oluşuyor ve içerisine bakma fırsatınız olursa etkileyici şeyler ile karşılaşıyorsunuz.

Eğer bir Mi 10 Pro alıp onu sökmeyi istemiyorsanız bunu yapan yeni bir videoya göz atabilirsiniz. Sparrows News tarafından sökülen yeni modelin merak edilen görüntüleri YouTube üzerinde yayınlandı.

Video; NFC, anten, kablosuz şarj bobini, eski modele göre iki kat daha yüksek ses vaat eden yeni hoparlörler gibi tüm farklı bileşenleri gözler önüne seriyor. Buna karşın burada en dikkat çeken bileşenin kameralar olduğunu söyleyebiliriz. Ana kameranın, ultra geniş açılı sensöre ve çift telefotoya göre ne kadar büyük olduğunu görmeniz mümkün.

Bu devasa 1/1.33 inç sensör 27 MP fotoğraflar sunmak için 4'ü 1 arada pixel binning kullanıyor. Eğer daha fazla detaya göz atmak istiyorsanız sizi video ile başbaşa bırakalım: