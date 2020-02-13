Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark Skoru ile Rakiplerini Solladı!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde Mi 10 Pro modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark puanı ile rakiplerini geride bıraktı!

Listenin Zirvesine Yerleşti

DxOMark tarafından tanıtımla eş zamanlı olarak açıklanan verilere göre yeni modelin kamera performansı için 124 puan verildi. Detaylı verilere göz atıldığında ise fotoğraf tarafında 134 puan alan modelin video tarafında 104 puan aldığı görülüyor. Buna ek olarak modelin ses performansında da 76 puan aldığı görülmekte.

Söz konusu skorlar ile birlikte Mi 10 Pro, mevcutta bulunan bütün rakiplerini geride bırakıyor ve listenin başına yerleşiyor. Güncel liste şu şekilde:

Xiaomi Mi 10 Pro (124) Huawei Mate 30 Pro 5G (123) Honor V30 Pro (122) Huawei Mate 30 Pro (121) Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (121) Apple iPhone 11 Pro Max (117) Samsung Galaxy Note 10+ 5G (117) Samsung Galaxy Note 10+ (117) Huawei P30 Pro (116) Oppo Reno 10x Zoom (116)

Modelin ses performansı tarafında da rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ses tarafında güncel liste ise şu şekilde:

Xiaomi Mi 10 Pro (76) Huawei Mate 20 X (75) Apple iPhone XS Max (74) Apple iPhone 11 Pro Max (71) Asus ROG Phone II (69)

Eğer raporun daha detaylı haline göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.