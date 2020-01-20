Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10 Pro, kutusu ile birlikte görüntülendi.

Xiaomi Mi 10 Pro Tasarımı ile Ortalığı Yıkıp Geçicek!

Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen Mi 10 Pro, tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Mi 10 Pro'nun tasarımı ile ilgili pek çok sızıntı geldi. En son gelen sızıntı ile cihazın tasarımı netlik kazandı. Mi 10 Pro üç arka kamera sensörüne sahip olacak. Cihazın çift led flaş ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun 5G teknolojisini destekleyeceği söylenmekte. USB-C bağlantı portu üzerinden şarj olacak olan Mi 10 Pro, 65 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamerasının 108MP olacağı konuşulmakta. Hemen aşağıdan Mi 10 Pro'nun tasarımının nasıl olacağına bakabilirsiniz.

Mi 10 Pro'nun özellikleri hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Akıllı telefonun tasarımını nasıl buldunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!