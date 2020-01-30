Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri Sızdırıldı, Donanım Canavarı Geliyor!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi telefonu olacak Mi 10 Pro’nun özellikleri görüntülendi.

Xiaomi Mi 10 serisinin 14 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni üst seviye akıllı telefonunun özelliklerini merak edenler için sevindirici haber geldi. Mi 10 Pro’nun hakkında sayfası üzerinden cihazın tüm teknik özellikleri açığa çıkarıldı.

Xiaomi Mi 10 Pro, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı ile gelecek. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alacak telefonun 6.4 inç ekranı Full HD+ (2080 x 1080) çözünürlük sunacak ve panel 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefonda dört kamera bulunacak, 108 megapiksel ana sensörün yanında Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modellerindeki sensörleri (16MP + 12MP + 5MP) göreceğiz. Muhtemelen ana kamera geniş açılı, ikinci kamera ultra geniş açılı, üçüncü kamera telefoto, dördüncü kamera makro olacak. Ek olarak gece çekimleri daha iyi olacak. Güç tarafında 66W/65W hızlı şarjı destekleyen 5250 mAh batarya ile gelecek ki sızıntılara göre telefonun 35 dakika gibi kısa bir sürede tam şarj olacak.

Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro özelliklerine ilişkin bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Lansman tarihine kadar sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.