Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu Puanı Sızdırıldı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaları göz önüne aldığımızda oldukça yakın bir zamanda Mi 10 Pro Plus ile tanışmayı bekliyoruz. Yeni modelle ilgili bilinen detaylar, en azından şu aşamada, kısıtlı olsa da bazı yeni sızıntılar performans noktasında neler beklememiz gerektiğine ışık tutuyor. İşte Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu puanı ile gündeme geldi.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu Puanı Kaç?

Mi 10 Pro Plus ile ilgili sızıntılar ardı ardına gelmeye devam ederken M2007J1SC model numaralı yeni bir modelin AnTuTu skoru sızdırıldı. Bu model numarası diğer Mi 10 modelleri ile benzerlik göstermekle birlikte görüntülerdeki yapının da bu seri ile oldukça benzerlik gösterdiğini söylemek gerekiyor.

İşte Mi 10 Pro Plus'a ait olduğu iddia edilen bu testin sonuçları:

- CPU: 182,883

- GPU: 292,704

- MEM: 115,687

- UX: 96,148

Model, bu dört alanda aldığı başarılı puanlarla birlikte toplamda 687,422 puan almış oldu. Bu skorun oldukça etkileyici olduğunu ve pek çok rakibini geride bırakabileceğini söylememiz mümkün.

Bu noktada yeni modelin Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacağını biliyoruz. 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelmesi beklenen modelin 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca kamera tarafında da oldukça iddialı bir kurumla karşılaşmamız muhtemel.

Peki siz Mi 10 Pro Plus modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce bu modelin ülkemizdeki resmi satış fiyatı ne kadar olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.