Xiaomi önümüzdeki dönemlerde yeni nesil amiral gemisi Mi 10 Pro Plus ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili sızıntılar da ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir sızıntıya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus özelleştirilebilir GPU ile gelecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Xiaomi Mi 10 Pro Plus Performansı ile Adından Söz Ettirecek!

Geçtiğimiz günlerde AnTuTu skoru sızdırılan Mi 10 Pro Plus 687,422 puan ile birlikte bir akıllı telefonda, en azından şimdiye kadar, gördüğümüz en yüksek puanı almıştı. Snapdragon 865 işlemci ile gelen model, grafik işlemci tarafında da gelişmiş seçenekler sunacak gibi gözüküyor.

Super Leak：Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9 — Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bir gönderiye göre şirketin yeni modeli benzersiz bir özelliğe sahip. Bu kapsamda Xiaomi'nin ve Qualcomm'un iş birliğine gittiği ve özel bir Game Turbo modunun geliştirildiği ifade ediliyor.

Buna göre kullanıcılar grafik işlemci tarafında frekans ayarından çeşitli parametrelere düzenlemeler yapabilecek.

Az önce de bahsettiğimiz gibi Mi 10 Pro Plus'ın Snapdragon 865+'tan daha iyi performans veren overclocklu Snapdragon 865 işlemci ile geleceği, 120Hz ekran yenileme hızına, 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor.