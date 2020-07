Xiaomi önümüzdeki dönemlerde yeni nesil amiral gemisi Mi 10 Pro Plus ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili sızıntılar da ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir sızıntıya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus özelleştirilebilir GPU ile gelecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Geçtiğimiz günlerde AnTuTu skoru sızdırılan Mi 10 Pro Plus 687,422 puan ile birlikte bir akıllı telefonda, en azından şimdiye kadar, gördüğümüz en yüksek puanı almıştı. Snapdragon 865 işlemci ile gelen model, grafik işlemci tarafında da gelişmiş seçenekler sunacak gibi gözüküyor.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9