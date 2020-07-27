Xiaomi Mi 10 Pro Plus Tanıtım Etkinliği Online Olmayabilir

Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, yeni amiral gemisi akıllı telefon Mi 10 Pro Plus’ın birkaç özelliğini paylaşmıştı. Xiaomi Mi 10 Pro’nun yükseltilmiş versiyonu diğer bir deyişle Mi 10 serisinin tepe modeli olacağı söylenen Mi 10 Pro Plus lansmanı devam eden Kovid-19 salgınına rağmen online düzenlenmeyebilir.

Online Düzenlenmeyecek İlk Akıllı Telefon Etkinliği Olabilir

Lei Jun, yaklaşan telefon Mi 10 Pro Plus’ın tanıtım etkinliğine ilişkin Weibo üzerinde bir yazı paylaştı. Gönderiden, şirketin telefonu Çin’de insanların bir araya geleceği bir etkinlikte tanıtmayı planladığı anlaşılıyor. Lie Jun, tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle dört aydan uzun süredir lansmanlar online gerçekleştiriliyor. Xiaomi’nin başındaki ismin paylaşımından Mi 10 Pro Plus lansmanının online düzenlenmeyeceği sonucu çıkarılsa da resmi bir açıklama yapılmadığından gerçekleşmeme ihtimali de var. Önümüzdeki günlerde kesinleşecektir.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus Özellikleri

Akıllı telefona gelince, Lei Jun geçtiğimiz hafta yaklaşan Mi 10 Pro Plus’ın birkaç özelliğini paylaşmıştı. Çift hoparlörler, yüksek yenileme hızlı ekran, 3.5mm kulaklık girişi, NFC, kızılötesi sensör, 30x ve daha fazla zoom desteği, ön ve arka optik sensörler, VC soğutucu, 4500 mAh batarya ve kablosuz şarj, Mi 10 Pro Plus’ın onaylanan özellikleri arasında.

Mi 10 Pro Plus’ın 120Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 865 veya 865 Plus işlemci ile gelmesi muhtemel. Daha iyi zoom yapabilen 100MP ana sensörü barındıran dörtlü arka kamera kurulumu ile karşılaşacağız. 4500 mAh veya daha büyük kapasiteli batarya, muhtemelen 120W Mi Turbo hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi’nin akıllı telefon hakkında daha fazla detay paylaşmasını ve tanıtım etkinliğine biraz daha ışık tutmasını bekliyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.