Xiaomi Mi 10 Pro Plus Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi bir süredir gerçekten güçlü teknik özelliklere sahip Mi 10 Pro Plus ile gündeme geliyordu. Yeni modelin tam olarak hangi özelliklere sahip olduğu, ne zaman satışa sunulacağı ya da nasıl bir fiyatlandırma ile geleceği noktasında büyük belirsizlikler olsa da merak edilen detayların tümü yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başladı. Son sızıntılarla birlikte Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 10 Pro Plus Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte yeni bir akıllı telefon ile karşılaşmayı bekliyoruz. Şirket, bu modelin hangisi olacağını resmi olarak açıklamamış olsa da elimizdeki son sızıntılarla birlikte bu modelin Mi 10 Pro Plus olduğu iddia ediliyor.

Nitekim bugün akşam saatlerinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerinin ardından sert bir rekabet kurabilmek adına uygun bir sızıntı olduğunu söyleyebiliriz.

Mi 10 Pro Plus'ın Snapdragon 865+'tan daha iyi performans veren overclocklu Snapdragon 865 işlemci ile geleceği, 120Hz ekran yenileme hızına, 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryaya ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Yani gerçekten, ama gerçekten, güçlü bir cihaz ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tabii bu rekabetin en belirgin hali, her iki cihazın teknik özellikleri ve fiyatlandırma aralığı belli olduktan sonra ortaya çıkacaktır. Şu aşamada bir kıyaslama yapmak pek mümkün değil ancak ilerleyen saatlerde ve günlerde her iki markanın da yeni modelleri ile ilgili daha çok sızıntıya tanıklık edeceğiz.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mi 10 Pro Plus 11 Ağustos'taki etkinlikte tanıtılacak cihaz olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.