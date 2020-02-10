Xiaomi Mi 10, Rubik Küp Şampiyonunu Yendi!

Xiaomi, 13 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte amiral gemisi akıllı telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu tanıtacak. Lansman öncesinde şirketin CEO’su Lei Jun, Mi 10 serisinin gücünü gösteren kısa ve etkileyici videolar paylaştı.

Xiaomi lansmanına sayılı günler kaldı. Mi 10 ve Mi 10 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detayları 13 Şubat Perşembe günü resmi olarak belli olacak. Xiaomi CEO’su, Mi 10’un ne denli güçlü olduğunu ortaya koyan iki video paylaştı. İlk videoda, Mi 10’u rubik küp şampiyonu ile kapışırken görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 865’den güç alan Mi 10’un kontrolündeki robotik kollar rubik küpü şampiyondan çok daha önce tamamlıyor. Rubik küp şampiyonu Du Yusheng’in 6.47 saniyelik rekorunu 1.43 saniye ile kırmayı başarıyor Mi 10.

Mi 10’un işlem gücünü göstermek için yapılan başka bir testte telefonla bilgisayar Pi değerini hesaplamak için karşı karşıya geliyor. Mi 10, hesaplamayı 36.8 saniyede tamamlarken, Intel Core i7-8550U işlemcili dizüstü bilgisayar 92 saniyede tamamlıyor.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, Perşembe günü Çin’de sadece internetten takip edilebilecek bir etkinlikte tanıtılacak. Ardından 23 Şubat’ta İspanya’da global olarak duyurulacak.