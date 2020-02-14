Xiaomi Mi 10 Saniyeler İçinde Tükendi

Xiaomi dün yeni amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz saatlerde ön sipariş için sunulan modeller saniyeler içinde tükendi.

Çok Hızlı Tükendi

Konu hakkında açıklama yapan Xiaomi, birkaç saniye süren satışların 200.000.000 CNY (yaklaşık 28.640.000 dolar) üstünde getiri getirdiğini ifade etti. Bu da yaklaşık 42.000 ila 50.000 arasında cihazın satıldığını işaret ediyor. Yerel pazarda oldukça ses getiren modeller, şirketin arza ayak uydurulabilmesi durumunda oldukça başarılı satış miktarlarına ulaşabilme potansiyeline sahip.

Özellikle corona virüsü nedeni ile sorunların yaşandığı bölgede yeterli sayıda arzı sağlamak oldukça zor olacaktır.

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri

Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Mi 10 Pro, varyanta bağlı olarak azami 12 GB RAM (LPDDR5) ve 512 GB depolama ile destekleniyor.

Ön tarafta 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran görüyoruz. 90Hz ekran yenileme hızına sahip ekranda parmak izi sensörü de yer almakta. Buna ek olarak sol üst tarafta ekran içinde delikli ön kamera yer alıyor. Ön kamera 20 MP çözünürlüğünde.

Arka tarafa geçersek dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 108 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 20 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP kısa telefoto ve 8 MP uzun telefoto ile desteklendiğini görüyoruz. Mi 10 Pro'nun DxOMark skoru ise 124 puan olark açıklanmış durumda.

Tüm bunlar sırasında 4,500 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan Mi 10 Pro'nun 50W kablolu, 30W kablosuz ve 10W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.