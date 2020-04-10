Xiaomi Mi 10 Türkiye Fiyatı Açıklandı! İşte Fiyatı

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni akıllı telefon modeli ülkemizde ön siparişe açıldı. Gelin hep beraber Xiaomi Mi 10'un özelliklerine ve Türkiye fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi Mi 10 Türkiye Fiyatı

Akıllı telefon Hepsiburada üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı 8.499 TL olarak belirlendi.

Xiaomi Mi 10 Özellikleri

6.67 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10, Full HD + çözünürlük sunmakta. Cihazın ekran yenileme hızının 90Hz olduğu ve HDR 10+ teknolojisini desteklediği açıklandı. Snapdragon 865 yonga setinden güç alan Xiaomi Mi 10, 12 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip.

Xiaomi Mi 10'un arka tarafında toplamda dört kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörü + 13 MP ultra geniş açı sensörü + 2MP portre kamera ve 2MP makro lens.

Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 20 MP kamera sensörü karşılamakta. 4.780 mAh bataryaya sahip olan Mi 10, 30W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip.

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