Xiaomi Mi 10 Ultra Geekbench Skoru Sızdırıldı

Xiaomi ilerleyen saatlerde düzenleyeceği etkinlikte birtakım yeni ürünler ile karşımıza çıkacak ve bunlardan birisinin de Mi 10 Ultra olması bekleniyor. Gerçekten güçlü teknik özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkması beklenen Xiaomi Mi 10 Ultra Geekbench skoru ile bunu kanıtlıyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra Ne Kadar Güçlü Olacak?

Daha öncesinde Mi 10 Pro Plus ismi ile tanıdığımız ancak küresel varyantının Mi 10 Ultra olarak adlandırılacağı iddia edilen yeni model, M2007J1SC model numarası ile Geekbench'te listelendi. Listeleme dahilinde Snapdragon 865+ işlemci ile gelecek olan modelin 16 GB RAM ile destekleneceği ve Android 10 ile kutudan çıkacağı görülüyor.

Eğer modelin performans testinin sonuçlarına değinirsek tek çekirdekte 901 puan ve çoklu çekirdekte 3,275 puan aldığını görüyoruz.

Mi 10 Ultra'nın 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran, 100W ya da 120W hızlı şarj desteği, 4,500 mAh kapasitesinde batarya ve dörtlü arka kamera kurulumu ile geleceği biliniyor. 108 MP ana kameranın 20 MP ultra geniş açı, 8 MP telefoto ve 120X dijital zoom desteğine sahip periskop lens ile destekleneceği iddia ediliyor.

Xiaomi 11 Ağustos tarihinde düzenleyeceği çevrim içi etkinlikle birlikte onuncu yılını kutlayacak ve onuncu yıla özel bazı ürünlerin duyurusunu gerçekleştirecek. Bu kapsamda tanıtılacak iki akıllı telefondan birisinin Mi 10 Pro Plus ya da Mi 10 Ultra olarak adlandırılacağı düşünülen bu model olmasını bekliyoruz. Bunun haricinde Redmi serisine ait bir başka modelin de tanıtılacağı ifade ediliyor.