Xiaomi Mi 10 Ultra ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı: Oldukça Etkileyici

Xiaomi Mi 10 Ultra ile çekilen fotoğraflar yayınlandı. Cihazın zoom yeteneğini gösteren fotoğraflar oldukça etkileyici. İşte Xiaomi Mi 10 Ultra ile çekilen fotoğraflar.

Xiaomi Mi 10 Ultra ile Çekilen Fotoğraflar

Ice Universe Twitter üzerin Xiaomi Mi 10 Ultra ile çekilen fotoğrafları yayınladı. Akıllı telefon ile 120X'e kadar zoom yapıldı. 120X zoom ile çekilen fotoğraftaki nesneler net bir şekilde görülebilmekte. Hemen aşağıdan çekilen resimlere bakabilirsiniz.

DxOMark'tan 130 puan alarak zirveye oturan Xiaomi Mi 10 Ultra'nın arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K UItra HD / 30fps video kaydı yapabiliyor ve hem EIS hem de OIS teknolojilerinden destek alıyor. Ana kamera sensörüne ek olarak 20MP ekstra geniş açı, 48MP periskop ve 12MP porte lensleri de cihazda yer alıyor.

Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri hakkında buraya tıklayarak ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

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