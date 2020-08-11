Xiaomi Mi 10 Ultra Kutu Açılımı Yapıldı

Xiaomi Mi 10 Ultra, bugün resmi olarak tanıtılacak. Güçlü donanımlı telefon tanıtılmadan kutu açılımı yapıldı. Karşınızda Xiaomi’nin üst seviye akıllı telefonu Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra Kutu Açılımı

Xiaomi’nin bugün düzenleyeceği etkinlik, şirketin onuncu yıl dönümü olmasıyla büyük önem arz ediyor. Özel ürünler tanıtılacak ancak gecenin yıldızı Mi 10 Ultra olacak. Geçtiğimiz gün popüler kıyaslama platformu Geekbench’de görünen telefonun tanıtımına saatler kala kutu açılış (unboxing) videosu sızdırıldı. Xiaomi Mi 10 Ultra kutu açılımı videosu YouTube üzerinden paylaşıldı.

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Xiaomi Mi 10 Ultra’nın kutusundan 120W GaN şarj cihazı ile çıkıyor. Bu, Mi 10 Ultra’yı 120W hızlı şarj özelliğine sahip ilk akıllı telefon yapacak. Ayrıca 120x dijital yakınlaştırmalı periskop lensi ilk kez bu modelde göreceğiz. Kameradan bahsetmişken, 108 megapiksel ana sensörü görebiliriz. Telefonun ekran altı kameraya sahip olacağı söyleniyordu ancak kutu açılışı ile bu özelliğin sonraki bahara kaldığını gördük. Telefonun ekran boyutu 6.67 inç ve AMOLED panel kullanılıyor. MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Snadpragon 865 Plus yerine 865 işlemci kullanılıyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra bugün tanıtılacak tek ürün olmayacak. Xiaomi Mi 10/Redmi K30 Extreme Commemorative Edition ve Master Series TV resmi olarak tanıtılacak. Başka sürprizler de olabilir.