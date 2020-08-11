Xiaomi Mi 10 Ultra Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, 10. yıl dönümünde beklendiği üzere yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra’yı tanıttı. 120W kablolu hızlı şarj desteği ve kamera kurulumuyla dikkat çeken Mi 10 Ultra’nın özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi, yolculuğuna on yıl önce Çin’de başladı, bir yıl sonra ilk akıllı telefonu Mi 1’i piyasaya çıkardı. Çinli teknoloji devi, bugün Mi 10 Ultra modeli ile karşımızda.

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Xiaomi serisindeki ilk Ultra, Mi 10 Pro’ya göre 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, 50W kablosuz şarj ve 120W kablolu hızlı şarj dahil dikkate değer geliştirmeler taşıyor. Arkada, Xiaomi’nin daha büyük 48 megapiksel birincil sensörle birlikte periskop modül, 48 megapiksel birincil sensörün yanında 120x dijital yakınlaştırma, daha kısa telefoto birimi ve aynı zamanda bir telefondaki en geniş açılı kameraya (13mm ultra geniş açı) yer verdiği görülüyor. 10-bit renk çıkışlı, kavisli 6.67 inç FHD+ OLED ekrana sahip olan telefon, sol üst köşede delik çentik içinde 20 megapiksel selfie kamera taşıyor ve gelişmiş ekran içi parmak izi okuyucunun yanı sıra stereo hoparlörlere sahip. Arkada bazı etkileyici donanımları barındıran büyük kamera çıkıntısı dikkat çekiyor. Birincil sensör 1/1.32” 48MP sensör ve OIS özellikli f/1.85 lense sahip. 48MP f/4.1 periskop, 5x optik ve 120x hibrit zoom getiriyor. Hem ana kamera hem de telefoto kamera 8K video kaydını destekliyor. Geri kalan iki kameradan biri 13mm odak uzaklığına sahip 20 megapiksel ultra geniş açılı, diğeri 2x optik zoom yapabilen 12 megapiksel telefoto lens.

Snapdragon 865 işlemciden güç alan Mi 10 Ultra, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAM ve 128GB, 256GB, 512GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. Xiaomi, yeni telefonunda optimum termal yönetimini sağlamak için altı sıralı grafit katman kombinasyonunun yanında LiquidCool 2.0 buhar haznesine yer veriyor. Çarpıcı hızlı şarj hızı nedeniyle soğutma Mi 10 Ultra için büyük önem taşıyor. Kutudan çıkan 120W Mi Turbo şarj cihazı, telefon çıktığında piyasaya bulunan en hızlı çözüm olacak. Xiaomi, 4500 mAh pilin sadece 20 dakika dolacağını iddia ediyor. Pil, Xiaomi için bir başka ilk olan grafen bazlı lityum iyon pil olarak tanıtıldı. Xiaomi, Mi 10 Ultra’nın 800 şarj döngüsünden sonra hala en az yüzde 90 kapasiteye sahip olacağının sözünü veriyor. Kablosuz şarj da 50W hıza kadar ulaşıyor. Tamamen bitmiş pil, 40 dakika içerisinde şarj olacak. Telefon 10W ters kablosuz şarjı da destekliyor. Yazılım tarafında, telefon MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile geliyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra, siyah ve gümüş renkleriyle geliyor ve iki renkte de arka seramik. Ayrıca sınırlı sayıda üretilen transparan sürüm satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 10 Ultra Fiyatı

Xiaomi Mi 10 Ultra başlangıç fiyatı 760 dolar. 8GB RAM 128GB depolama alanlı model için belirlenen bu fiyat, 8GB/256GB modelde 805 dolara, 12GB/256GB modelde 865 dolara, 16GB/512GB modelde 1000 dolara çıkıyor. Telefon, globalde ne zaman satışa sunulacak bilinmiyor. Xiaomi’nin çok yakında ayrı bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.