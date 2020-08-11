Xiaomi Mi 10 Ultra Tanıtıldı: Note 20'yi Terletecek Rakip!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde onuncu yılını düzenlemek adına 'Onuncu Yıl Dönümü Etkinliği' ile karşımıza çıktı. Şirket tarafından çevrim içi olarak yayınlanan etkinlikte dikkatleri çeken modellerden birisi de yüksek performansı ile rakiplerine korku salan Xiaomi Mi 10 Ultra oldu. Peki yeni model kullanıcılara neler vaat ediyor? İşte yeni modelin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları!

Xiaomi Mi 10 Ultra Teknik Özellikleri

** Hala Güncelleniyor

Xiaomi Mi 10 Ultra güçlü donanımsal bileşenlere sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Ön tarafa baktığımızda 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte ve 6.67 inç boyutunda AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranda HDR10+ ve DCI-P3 %100 teknolojilerine yer veriliyor ve kullanıcılara en yüksek renk doğruluğu, dolayısı ile en yüksek kaliteli görüntü deneyimi sunulması hedefleniyor.

Cihazın içine baktığımızda ise Snapdragon 865 işlemci ile karşılaşıyoruz. Bu işlemci özel olarak overclock edilmiş bir işlemci ve bu sayede Snapdragon 865+'tan dahi daha iyi bir performans sunuyor. Buna ek olarak cihazda Adreno 650 GPU bulunuyor ve bu grafik işlemci de çok esnek şekilde özelleştirilebilir yapıya sahip. Mi 10 Ultra'nın 8 / 12 /16 GB RAM LPDDR5 RAM ve 128 / 256 / 512 GB UFS 3.0 depolama ile desteklendiğini hatırlatalım.

Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K UItra HD / 30fps video kaydı yapabiliyor ve hem EIS hem de OIS teknolojilerinden destek alıyor. Buna ek olarak ekstra geniş açı, telefoto ve periskop zoom lenslerinin de cihazda yer aldığını hatırlatalım. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Tüm bu güçten yararlanırken 4,500 mAh kapasitesinde bir bataryadan destek alınıyor ve bu batarya 120W hızlı şarj desteği ile kutudan çıkıyor. Cihazda kablosuz hızlı şarj teknolojisinin de bulunduğunu hatırlatalım. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 ve NFC'e yer verilmiş durumda.

Xiaomi Mi 10 Ultra Fiyatı ve Çıkışı

Yapılan resmi duyuru neticesinde Xiaomi Mi 10 Ultra'nın yurt dışı satış fiyatı şu şekilde:

8 GB / 128 GB için 759 dolar.

8 GB / 256 GB için 799 dolar.

12 GB / 256 GB için 859 dolar.

16 GB / 512 GB için 959 dolar.

Peki siz Mi 10 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelin teknik özellikleri rakipleri ile yarışabilmesi için yeterli mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.