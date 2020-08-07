Xiaomi Mi 10 Ultra Kuralları Baştan Yazacak!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar dahilinde şirket, önümüzdeki günlerde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında akıllı ev ürünlerinin yanı sıra iki yeni akıllı telefon ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni sızıntılara göre bu akıllı telefonlardan birisi Xiaomi Mi 10 Ultra olacak.

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

11 Ağustos tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Xiaomi, hem onuncu yılını kutlayacak hem de bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Geçtiğimiz haftalarda elde ettiğimiz bilgiler bu etkinlik sırasında Mi 10 Pro Plus ve Redmi K30 Extreme Commemoretive Edition olarak adlandırılan iki yeni modelle karşılaşacağımızı işaret ediyordu.

Buna karşın Mi 10 Pro Plus olarak adlandırılmasını beklediğimiz model, görünüşe göre Mi 10 Ultra olarak adlandırılacak. Ayrıca bu modelin özel bir koleksiyon paketinin olacağı da sızdırıldı ki, bu da onuncu yıl etkinliği için pek de şaşırtıcı olmayan bir durum.

Yani 11 Ağustos tarihinde düzenlenecek bu etkinlikte şu modeller ile karşılaşmayı bekliyoruz:

- Mi 10 Ultra

- Mi 10 Ultra Collector's Edition

- Redmi K30 Extreme Commemoretive Edition

Yine önceki sızıntıları, raporları ve açıklamaları dikkate aldığımızda bu modellerin tümünün gerçekten, ama gerçekten, güçlü cihazlar olmasını bekliyoruz. Note 20 ve Note 20 Ultra gibi modellerin tanıtıldığı şu günlerde rekabet oldukça kızışacak gibi gözüküyor.