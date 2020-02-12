Xiaomi Mi 10'un Bazı Özellikleri Tanıtım Öncesi Doğrulandı!

Xiaomi Mi 10 ailesi için sayılı saatler kalmışken yeni modellerin bazı özellikleri resmi olarak doğrulandı. İşte açıklanan detaylar ve dahası!

Hızlı Şarj, Ekran Yenileme Hızı ve Dahası

Xiaomi şu sıralar yeni modelin tanıtımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni model 13 Şubat (yarın) tarihinde Çin için düzenlenen özel bir etkinlikte çevrim içi ortamda tanıtılacak. Bununla birlikte küresel etkinlik ise 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek ve MWC 2020 sırasında katılımcılar yeni modeli deneyimleyebilme şansını elde edecek.

Şirketin Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri ile karşımıza çıkacağını biliyoruz ve aslında bu modelleri de neredeyse yakından tanıyoruz. Nitekim şirket yetkilileri geçtiğimiz dönemlerde pek çok özelliği ve hatta tasarımı dahi hayranlar ile paylaşmıştı. Şimdi bu paylaşımların arasına bir yenisi daha eklendi.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni modellerin bazı detaylarını açığa çıkardı.

Buna göre Mi 10, 1120 nit parlaklığa sahip AMOLED ekrana sahip olacak. HDR10+ desteğine sahip olan bu ekranın 90Hz ekran yenileme hızı ile de dikkatleri çekeceği söylenebilir. Buna ek olarak 4,400 mAh kapasitesinde batarya ile kutudan çıkacak olan Mi 10; 50W kablolu, 30W kablosuz, 10W kablosuz ters şarj desteğine sahip olacak.

Merak edilen diğer detaylar ise yarın itibarıyla ortaya çıkmış olacak. Peki siz yeni modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.