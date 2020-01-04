Xiaomi Mi 10’un Ekran Koruyucusu Sızdırıldı

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımı için hazırlanıyor ve muhtemelen cihazlar ortak bir lansman ile Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2020’de karşımıza çıkacak.

Bu yılın başlarında her iki modele ait olduğu iddia edilen özellikler tamamen sızdırılmıştı. Şimdi ise Mi 10’a ait olduğu iddia edilen kırılmaz bir ekran koruyucu görseli sızdırıldı.

Ekran koruyucu görseline göre, telefon kavisli ekran ile gelecek gibi görünüyor, yani en azından ekranın iki yanı için bunu söyleyebiliriz. Hatta muhtemelen ekranın dört tarafı da kavisli olacak (eğriliğin daha çok sol ve sağ tarafta belirgin olmasına rağmen).

Telefon inanılmaz derecede küçük çerçevelere sahip gibi görünüyor, sadece çene kısmı biraz dışarı çıkıyor ancak yine de önceki Xiaomi telefonlarından çok daha az. Görünürde herhangi bir delik ya da muhtemel bir çentik için bir açıklık bulunmuyor. Bu durum, cihazda ekranın altına konumlandırılmış bir selfie kamerası olabileceğini düşündürüyor.

Fakat ekran koruyucu görselini sızdıran kaynağa göre, aslında telefonun ekranında bazı delikler mevcut. Dolayısıyla cihazda çift delikli bir ekran tasarımı görürsek şaşırmayacağız. Ekran koruyucuda tüm bunlar için herhangi bir açıklığın bulunması gerekmiyor ve bu nedenle sızdırılan görselde de herhangi bir açıklık görünmüyor olabilir.

Görünüşe göre açılır-kapanır (pop-up) selfie kemaralarını 2020’de pek fazla göremeyeceğiz ve bunun yerine daha çok ekranda kamera deliklerini ve çentikleri görmeye devam edeceğiz.