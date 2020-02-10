Xiaomi Mi 10'un Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Duyuruldu!

Xiaomi son zamanlarda Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri ile sık sık gündeme geliyor. Şirket aradan geçen bu sürenin ardından yeni modellerin tanıtım tarihi hakkında resmi duyuru yaptı.

Çıkış Tarihi Açıklandı!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni modeller 13 Şubat tarihinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek bir lansmanda tanıtılacak. Bu lansman sırasında yeni modelin özellikleri ve tasarımı ortaya çıkmış olacak. Buna karşın bu lansmanın çevrim içi ortamda yapıldığını tekrar vurgulamakta fayda var.

Küresel lansman ise 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Bu sırada lansmana katılan kişiler yeni modeli kullanıp deneyimleyebilme şansını elde edecek. Aslında Mi 10 modellerine ait görüntüleri görmek için bu tarihe kadar beklememize dahi gerek yok çünkü şirket bu tarihi onaylarken yeni modelleri kapsayan bir görseli paylaşmayı da ihmal etmedi.

Diğer teknik özellikler hakkında halen bazı belirsizlikler söz konusu. Ancak şu ana kadar ortaya atılan sızıntılar her iki modelin de 6.5 inç boyutunda 90Hz yenileme hızına sahip ekran ile geleceğini ve her iki modelin de Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacağını işaret ediyor.

Peki siz Mi 10 ailesinden neler bekliyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.