Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 9 serisinin aksine Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu birlikte tanıtabilir. Şirketin 2020 amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865 işlemciyle gelecek. İşte Xiaomi Mi 10 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli üreticilerden Xiaomi, 2020’nin ilk üst seviye akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 2020’nin ik çeyreğinden tanıtılması beklenen Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun Qualcomm’un en yeni Snapdragon 865 mobil platformu ile geleceği kesinleşti. Weibo üzerinden Mi 10 serisinin özellikleri de sızdırıldı. Mi 10, 6.5 inç, 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek. Snapdragon 865 işlemciden güç alacak telefonun 8GB/12GB RAM ve 128GB/256 depolama alanı sunan iki modeli bulunacak. Sony IMX686 sensör, derinlik sensörü, makro lens barındıran dörtlü kamera ile gelecek ve kameranın 30x dijital yakınlaştırma yeteneği olacak. 4500 mAh batarya, üçlü hızlı şarj teknolojisini (40W hızlı şarj veya 30W hızlı şarj, 10W kablosuz ters şarj) destekleyecek. Mi 10’nun fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, başlangıç modelinin 459 Dolar gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Mi 10 Pro ise 6.5 inç 90Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla gelecek. Bu modelde de Snapdragon 865 işlemci ve 4500 mAh batarya bulunacak. Hızlı şarj noktasında diğer modelden ayrılacak. Mi 10 Pro, 66W kablolu hızlı şarjın yanında 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Mi 10 Pro da dörtlü kamera sistemiyle gelecek ancak ana kamera Samsung’un 108 megapiksel sensörü olacak. Ana kameraya 48MP, 12MP telefoto ve 8MP derinlik sensörü eşlik edecek. Mi 10 Pro’nun fiyatı 545 Dolardan başlayacak. Baz model 12GB RAM/128GB depolama alanı sunacak. 12GB RAM/256GB model 588 Dolar, en üst model olan 12GB RAM/512GB 646 Dolardan satışta olacak.