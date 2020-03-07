Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun Küresel Lansman Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi’nin MWC 2020 etkinliğinden çekilmesiyle birlikte, heyecanla beklenen Mi 10 ve Mi 10 Pro cihazlarının küresel tanıtımı da ertelenmişti. Neyse ki sonunda tarih netleşti, 27 Mart’ta düzenlenecek olan lansmanda Xiaomi’nin yeni akıllı telefonları tüm detaylarıyla tanıtılacak.

27 Mart’ta düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, aslında normalde planlanan lansmandan bir ay sonra yapılmış olacak. Bu nedenle 5G uyumlu bu iki amiral gemisinin 27 Mart’ta ya da 27 Mart’tan çok kısa bir süre sonra satışa çıkarılacağını tahmin ediyoruz.

Burada küresel pazardan söz ettiğimize göre, Mi 10 Pro’nun Çin’de ilk kez satışa sunulduğunda 33 bin ila 44 bin adet arasında satıldığını ve çoktan tükendiğini belirtelim.

Mi 10 modelinin satışları ise 42 bin ila 50 bin adet arasında gerçekleşti. Dolayısıyla kullanıcıların Mi 10 modelini daha çok tercih ettiğini ve bu modelin Pro versiyona göre daha popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 10 Pro, üstün kamera özellikleriyle DxOMark listelerinde de adından söz ettiriyor. Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 listelerde ilk sırayı paylaşıyor. 27 Mart’taki küresel lansman etkinliği Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak ve etkinlik YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak.