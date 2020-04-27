Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G: Uygun Fiyatlı 5G Akıllı Telefon

Xiaomi, Snapdragon 765G işlemcili ve 50x telefoto zoom kameralı yeni 5G akıllı telefonunu duyurdu. Mart ayında Avrupa’da tanıtılan Mi 10 Lite ile neredeyse aynı özellikleri taşıyan Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G tüm detaylarıyla (fiyatı, özellikleri, çıkış tarihi) haberimizde.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G Özellikleri

Xiaomi, Mart ayında Avrupa’da Mi 10 Lite’ı duyurmuştu. Şimdi aynı model kamera özelliklerinde küçük değişiklikler lie Çin’de piyasaya sürüldü. Çin varyantı, uluslararası Lite sürümü ile aynı tasarımda ancak kamera bölümünde birkaç yükseltme getiriyor.

Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite gibi su damlası çentikli AMOLED ekran ve dikdörtgen formda (diğer dikdörtgen kamera tasarımlarından farklı olarak kavisli köşelere sahip) arka kamera ile geliyor. Corning Gorilla Glass tarafından korunan kasaya sahip olan telefon, sadece 7.88 mm inceliğinde ve 192 gram ağırlığında olmasına rağmen 4160 mAh batarya taşıyor. Beyaz, Şeftali, Mavi, Siyah, Nane Yeşili renk seçenekleri bulunan akıllı telefonun 6.57 inç Pentile AMOLED ekranı, HDR10+, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 800 nit parlaklığı destekliyor. Telefon, 5G entegre Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor ve sıvı soğutma ile geliyor. 6GB/8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelen telefon, SA/NSA 5G desteği sunmasıyla Çin akıllı telefon pazarında bir başka uygun fiyatlı 5G seçenek oluyor.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition ile Mi 10 Lite arasındaki temel fark kamera bölümünde. Youth modelde telefoto sensör içeren daha iyi 48 megapiksel dörtlü kamera kurulumu mevcut. 48MP yüksek çözünürlüklü ana kameraya 5x optik zoom ve 10x hibrit zoom yapabilen 50x telefoto zoom kamera, 120 derece ultra geniş açılı kamera, 2cm makro kamera eşlik ediyor. Lite modelde telefoto lens bulunmuyor ve dördüncü kamera olarak 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Filtreler dahil Mi 10 serisinin tüm kamera özellikleriyle geliyor. Önde 16MP selfie kamera bulunduran telefonun 4160 mAh bataryası 22.5W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED, HDR10+, 180Hz dokunmatik örnekleme, 800nit parlaklık, Gorilla Glass 5

6.57 inç, FHD+ AMOLED, HDR10+, 180Hz dokunmatik örnekleme, 800nit parlaklık, Gorilla Glass 5 Boyut ve Ağırlık: 164.02 x 74.77 x 7.88 mm, 192 gr

164.02 x 74.77 x 7.88 mm, 192 gr Bellek ve Depolama: 6GB LPDDR4X + 64GB UFS 2.1, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB

6GB LPDDR4X + 64GB UFS 2.1, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB Arka Kamera: 48MP f/1.79 ana / 8MP f/2.2 120 derece ultra geniş / periskop zoom, 8MP, 5x optik zoom, 50x'e kadar dijital zoom / 2cm makro

48MP f/1.79 ana / 8MP f/2.2 120 derece ultra geniş / periskop zoom, 8MP, 5x optik zoom, 50x'e kadar dijital zoom / 2cm makro Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 4160 mAh, Qualcomm QuickCharge 4+, 22.5W hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor

4160 mAh, Qualcomm QuickCharge 4+, 22.5W hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620

Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620 Yazılım: MIUI 11, Android 10

MIUI 11, Android 10 Diğer Özellikleri: 3.5mm kulaklık girişi, çok fonksiyonlu NFC, çift frekans 5G, kızılötesi alıcı, ekran içi parmak izi okuyucu, SA/NSA 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mi 10 Youth 5G fiyatına gelince, cihaz 4 bellek ve depolama seçeneğiyle satışta. 6GB RAM + 64GB depolama için 2099 yuan, 6GB RAM + 128GB depolama için 2299 yuan, 8GB RAM + 128GB depolama için 2499 yuan, 8GB RAM + 256GB depolama için de 2799 yuan ödemeniz gerekiyor. Telefon şu anda Çin’de ön sipariş ile satışta, 30 Nisan’da da ilk satışlar başlayacak. Xiaomi, telefona birlikte renkli kılıfları da 39 yuan fiyat etiketiyle satışa sundu.