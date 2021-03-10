Xiaomi Mi 10S Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı: Yeni Canavar

Xiaomi Mi 10S özellikleri ve fiyatı kullanıcılara açıklandı. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Xiaomi Mi 10S Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 Grafik İşlemci: Adreno 650

Adreno 650 Bellek: 8GB LPPDDR5 / 12GB LPPDDR5

8GB LPPDDR5 / 12GB LPPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2MP + 2MP

108 MP + 13 MP + 2MP + 2MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya Kapasitesi: 4.780 mAh

4.780 mAh Hızlı Şarj: 30W Kablolu

30W Kablolu Fiyat: 506 Dolar başlangıç

Full HD+ çözünürlüğünde 6.67 inç ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10S gücünü Snapdragon 870 işlemciden alıyor. Cihazda Adreno 650 grafik işlemcisi bulunuyor. Mi 10S 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeği ile gelmekte. Cihazın depolama tarafında da 2 seçenek bulunuyor. Bu seçenekler 128 GB ve 256 GB.

Akıllı telefonda toplam 4 adet arka kamera sensörü mevcut. Bu kameralar şu şekilde: 108 MP ana, 13 MP geniş aşı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro. Ön kısımda ise 20 MP'lik sensör yer almakta. 4.780 mAh bataryadan güç almakta olan cihaz 30W hızlı şarj teknolojine de sahip.

Xiaomi Mi 10S, Titanyum Siyahı, Buz Mavisi ve İnci Beyazı renk seçenekleri ile geliyor ve tasarımı ile bir hayli dikkat çekici duruyor.

Xiaomi Mi 10S Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Mi 10S modelinin başlangıç fiyatı 506 dolar olarak açıklandı.

506 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 3.827 TL'ye tekabül etmekte.

Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Xiaomi Türkiye tarafından bir açıklama yapılır ise sizlerle paylaşacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

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Xiaomi Mİ 10S özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonun Türkiye fiyatı ne kadar olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin!