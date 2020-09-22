Xiaomi Mi 10T Fiyatı ile Kullanıcıları Tatmin Edecek!

Xiaomi tarafından yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Mi 10T ailesi uzun bir süredir pek çok sızıntı ile gündeme geliyor ve bu noktada beklentiler gittikçe yükselmeye devam ediyor. Bazı yeni raporlarla birlikte Xiaomi Mi 10T fiyatı ortaya çıkmış olabilir.

Xiaomi Mi 10T Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Almanya kaynaklı yeni bir sızıntıya göre şirketin yeni nesil serisinin fiyatlandırması şu şekilde olacak:

- Xiaomi Mi 10T Lite için 329 euro başlangıç fiyatı.

- Xiaomi Mi 10T için 499 euro başlangıç fiyatı.

- Xiaomi Mi 10T Pro için 599 euro başlangıç fiyatı.

Bu noktada Mi 10T'nin Mi 9T'den ve Mi 10T Pro'nun ise Mi 9T Pro'dan 100 euro daha ucuza mal olacağını görüyoruz. Bu da yeni modelleri pek çok kişi için cazip bir fırsat haline getirecektir. Benzer şekilde Mi 10T Lite'ın fiyatı da rekabetçi bir konumlandırmaya sahip gibi gözüküyor.

Kısa bir hatırlatma olması adına yukarıdaki fiyatlar modellerin başlangıç fiyatıdır. Yani depolama kapasitesinde ya da bellekte daha geniş seçenekler isterseniz, bunun için biraz daha fazla ödeme yapmanız gerekecek. Tabii şu aşamada bu sızıntının doğru olup olmadığını bilmiyoruz.

Xiaomi'nin Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerini ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde yeni modellerle ilgili daha fazla raporla ve sızıntıyla karşılaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek adına bizi takipte kalın.