Xiaomi Yeni Amiral Gemisi Mi 10T Pro Fiyatıyla Kullanıcıları Üzecek

Geçen hafta Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro modellerinin küresel pazara tanıtmaya hazırlandığı öğrenildi. Şimdi de Mi 10T serisinin yeni görselleri, fiyatı ve öne çıkan özellikleri ortaya çıktı.

Orta-üst segmentte sunulan Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro'nun yerini alması beklenen Xiaomi Mi 10T serisinin Hindistan'da yaklaşık 475 dolara satışa sunulacağı bildirildi.

Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri

Xiaomi Mi 10T Pro büyük bir lense sahip 108 megapiksel ana kamerayla donatılacak. Ek olarak 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve 5000 mAh batarya ile gelecek Mi 10T Pro, Snapdragon 865 yonga setinden beslenecek. Sızdırılan görsellere göre cihazın yan tarafında parmak izi modülü yer alıyorken selfie kamerası ekrana gömülü olacak.

Düşük seviye Xiaomi Mi 10T Lite geliyor

Android 10 ile kutudan çıkması muhtemel olan Mi 10T'nin ise 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekrana sahip olması bekleniyor. İlginç bir şekilde bu sefer Xiaomi Mi 10T Lite olarak adlandırılan daha düşük bir varyantın da sunulacağı iddia edildi.

Bir süre önce Apollo kod adıyla M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP ve M2007J3SY model numaralarıyla sızdırılan Mi 10T Pro modelinin ne zaman tanıtılacağı hala belirsizliğini koruyor. Fakat küresel pazara dağıtılacağı belirtilen Mi 10T serisinin ülkemizde de ses getirmesi bekleniyor. Peki ya siz yeni Xiaomi Mi 10T serisini nasıl buldunuz?