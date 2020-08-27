Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Küreselde Satışa Sunulacak!

Xiaomi önümüzdeki dönemlerde yeni nesil akıllı telefon modelleri Mi 10T ve Mi 10T Pro ile karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere Mi 10 Ultra gibi bazı modeller yalnızca belirli ülkelerde satışa sunulabiliyor. Öte taraftan şirketin yeni nesil amiral gemisi modelleri hemen her ülkede satışa sunulacak gibi gözüküyor.

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Geçtiğimiz saatlerde görselleri sızdırılan yeni modeller 'Apollo' ve 'Apollo Pro' kod adları ile tanınıyor.

Mi 10T Pro'nun 144Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekrana, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh kapasitesinde bataryaya, 108 MP çözünürlüğünde ana kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna, Snapdragon 865 işlemciye ve yanda konumlanan parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.

Yeni modellerin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor olsa da bu yılın sonuna kadar satışa sunulacağı, yine bu yılın sonuna kadar hemen her ülkede satışa sunulacağı iddia ediliyor. Bu noktada yeni bir amiral gemisi telefon almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye ederiz.

Peki siz Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'dan neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modeller hangi teknik özelliklerle kutudan çıkmalı ve kullanıcılara neler sunmalı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.