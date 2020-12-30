Xiaomi Mi 11 Gece Çekimi ile Hayran Bırakıyor!

Xiaomi tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve şirketin önümüzdeki seneki amiral gemisi politikasına yön verecek olan Xiaomi Mi 11 gece çekimi ile kullanıcıları kendisine hayran bırakmayı başardı. Kamera kurulumunda BlinkAI algoritmasından yardım alan yeni modelin neler sunduğuna yönelik bazı videolar, video platformları üzerinden kullanıcılarla buluştu.

Xiaomi Mi 11 Gece Çekimi Neler Sunuyor?

Geleneksel olarak kullanılan gece modları, odaklandığınız sahneden birkaç kare çekerek bunları işleme sistemi üzerine kuruludur. Xiaomi Mi 11'de yer alan BlinkAI ise insan gözünün nasıl çalıştığını taklit edebilmek adına bir sinir ağından yardım alıyor ve yalnızca tek bir kareye ihtiyaç duyuyor.

Bu sayede gece modlarının kullanımı sırasındaki bekleme süresi yalnızca milisaniyelere düşüyor ve ayrıntılar, çok daha canlı bir şekilde aktarılabiliyor.

Tabii ki bu işlem sırasında çok fazla ayrıntının anlık olarak işlenebilmesi gerekiyor ve bunun için de gerçekten güçlü bir işlemciye ihtiyacınız var. Tam da bu noktada Mi 11'deki Snapdragon 888 işlemci devreye giriyor. Yukarıdaki videoya ek olarak başka bir demoyu hemen aşağıdaki videodan görüntüleyebilirsiniz.

Tanıtımı sırasında oldukça ses getiren Xiaomi Mi 11 yalnızca kamerası ile değil, aynı zamanda teknik özellikleri ve tasarımı ile de tam bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Yeni modelin ülkemizde ne zaman ya da hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Peki siz yukarıda yer alan görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mi 11, gece çekimi en iyi akıllı telefon unvanını alabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri