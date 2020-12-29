Xiaomi Mi 11 Parçalarına Ayrıldı! (Video)

Çok sayıda kullanıcı tarafından sabırsızlıkla beklenen Xiaomi Mi 11, dün düzenlenen bir etkinlik ile beraber tanıtıldı. Sahip olduğu Snapdragon 888 işlemci ve şık tasarımı ile dikkat çeken cihaz, bir Youtuber tarafından parçalarına ayrıldı. Aiao Technology isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan video ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi Mi 11 Parçalarına Ayırma Videosu Neler Sunuyor?

Aiao Technology isimli YouTube kanalı, Mi 11 modelini kutusundan çıkardı ve ilk anahtar, tornavida ve bıçak ile ekranın kolay bir şekilde çizilip çizilmediğini test etti. Anahtar ve bıçak ile yapılan testte ekranın çizilmediği, tornovidada ise ekranda birkaç çiziğin oluştuğu ifade edildi. Youtuber daha sonra söküm işlemine başlamak için ilk olarak USB-C bağlantı noktasının yanında yer alan SIM kart yuvasını çıkararak başladı.

Youtuber, arka kapağı çıkardıktan sonra telefonun arka yüzeyine erişti. Cihazın arka yüzeyinde bol miktarda bakır folyo kullanıldığını görüyoruz. Bakır folyolar sayesinde cihazın aşırı ısınması önleniyor. Bakır folyoların çıkarılmasının hemen ardından Snapdragon 888 işlemcisi ve diğer bileşenler ortaya çıkıyor.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri ve Fiyatı

6.81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi 11, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. Cihazın ekran gövde oranı ise yaklaşık %91.4 olarak belirtildi. Telefonun AMOLED ekranı Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.

Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Telefonun arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 123 derece görüş alanına sahip 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere toplamda üç adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 20 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

55 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Mi 11, 4.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde 45 dakikada %100 şarj elde edilebiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyen Mi 11’in kablosuz hızlı şarj desteğinin 50 Watt olduğu belirtildi.

Xiaomi firmasının yeni amiral gemisinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 612 dolar fiyat etiketine sahipken 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 719 dolar olarak açıklandı.