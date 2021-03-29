Xiaomi Mi 11 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, geçtiğimiz dakikalarda Mi 11 Ultra ile birlikte Mi 11 Pro modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Güçlü teknik özellikleri, dikkat çeken tasarımı ve iddialı fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Mi 11 Pro, bu senenin en iddialı modellerinden birisi olabilir. Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi Mi 11 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 681 inç

681 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 3200 x 1440 Piksel

3200 x 1440 Piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 515 PPi

515 PPi İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Bellek: 8 / 12 GB RAM

8 / 12 GB RAM Bellek Tipi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Tipi: UFS 3.1

UFS 3.1 Birinci Kamera: 50 MP

50 MP Video Kayıt Çözünürlüğü: 8K

8K Video Kayıt Özellikleri: OIS

OIS İkinci Kamera: 13 MP Ultra Geniş Açı

13 MP Ultra Geniş Açı Üçüncü Kamera: 8 MP Telefoto

8 MP Telefoto Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Yazılım: Android 11 Tabanlı MIUI 12.5

Android 11 Tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: Wi-Fi AC / Bluetooth 5.2 / NFC

Wi-Fi AC / Bluetooth 5.2 / NFC Suya Dayanıklılık: IP 68

IP 68 Sensörler: Jiroskop / Pusula / Ortam Işığı

Jiroskop / Pusula / Ortam Işığı Güvenlik: Ekran içi Parmak İzi Sensörü

Xiaomi Mi 11 Pro, tabii ki Ultra modelinin biraz kırpılmış bir sürümü. Her iki model arasındaki benzerlikler çok yaygın olsa da, kamera tarafında gerçekten ciddi bir farklılık söz konusu diyebiliriz.

Şirketin yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm Snapdragon 888 işlemci yer alıyor ve bu işlemci 8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama ile destekleniyor. İşlemcinin son nesil olması bir kenara, bellekteki LPDDR5 ve depolamadaki UFS 3.1 standartları da son nesil performans sunuyor.

6.81 inç boyutundaki AMOLED ekran QHD+ çözünürlüğe sahip ve içerisinde ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca ön taraftaki kameranın 20 MP çözünürlüğe sahip olduğunu da vurgulayalım.

Cihazı çevirdiğimizde üçlü arka kamera kurulumu görüyoruz. 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K video kaydı yapabiliyor ve bu süreçte OIS ile de destekleniyor. Buna ek olarak 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Mi 11 Pro'da, Ultra'nın aksine, ToF Sensör bulunmuyor. Gerçi, bu pek de önemli bir detay sayılmaz.

Tabii ki tüm bu özelliklerden faydalanırken güçlü bir bataryaya ihtiyacınız olacak. Mi 11 Pro 5.000 mAh kapasitesinde geniş bir batarya ile kutudan çıkıyor ve bu batarya 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Cihazda Wi-Fi /ac standartının yanında Bluetooth 5.2, NFC ve kızılötesi gibi çeşitli bileşenler de bulunuyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunan Mi 11 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkıyor ve gelecek güncellemelere karşı hızlı yükseltme sözü ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Mi 11 Pro 8 GB / 128 GB fiyatı 760 Dolar olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi 11 Pro 8 GB / 256 GB fiyatı 800 Dolar olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi 11 Pro 12 GB / 512 GB fiyatı 870 Dolar olarak açıklandı.

Yakın bir zamanda Çin sınırlarında satışa sunulacak olan modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, gelecekse ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Bu konuda yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Peki siz Mi 11 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model teknik özellikleri ve kamerası ile tercih listesinde yer alabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.