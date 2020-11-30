Xiaomi Mi 11 Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddia

Xiaomi Mi 11 serisi çıkış tarihi merak ediliyor. Xiaomi Mi 11 serisi ne zaman tanıtılacak? Konu hakkında bir söylenti ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.

Xiaomi Mi 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi serisi, normalden bir ay önce piyasaya çıkabilir. Digital Chat Station'a göre, Xiaomi Mi 11 serisinin Ocak 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mi 11 serisi Ocak ayında piyasaya çıkarsa, Çinli firmanın amiral gemisi normalden bir ay daha erken çıkmış olacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 9 serisi sırasıyla Şubat 2020 ve Şubat 2019 yıllarında piyasaya sürülmüştü. Xiaomi, 2021'de lansmanlarını hızlandıran ilk marka olmayabilir. Samsung'un Galaxy S21 serisini normalden çok daha erken piyasaya süreceği söyleniyor.

Xiaomi Mi 11 serisi özellikleri hakkında henüz herhangi bir sızıntı gelmedi. Cihazlarda Qualcomm'un Snapdragon 875 işlemcisi yer alacağı söylenmekte.

Xiaomi tarafından yayınlanan mali rapora göre, şirket 1 Temmuz-30 Eylül döneminde 46,6 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve 47,6 milyar Çin Yuanı (7,2 milyar Dolar) akıllı telefon geliri elde etti. Gönderilen telefon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 45,3 oranında daha fazla ve Canalys'in küresel akıllı telefon raporuna göre Xiaomi, %13,5 pazar payıyla şu anda dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası.