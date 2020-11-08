Xiaomi Mi 11, Snapdragon 875 ve 48MP Ultra Geniş Kamerayla Geliyor

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 875 ve 48MP ultra geniş kamera ile geliyor iddiası kullanıcıları heyecanlandırdı. İşte Xiaomi'nin dünyada bir ilki gerçekleştirecek yeni Mi 11 serisi hakkında tüm detaylar.

Bu haftanın başlarında Xiaomi, Çin'de Mi 10 Pro'yu resmen durdurdu ve bunu takiben, normal Mi 10 cihazı ülkedeki tüm çevrimiçi stokları tüketti. Ardından Qualcomm Snapdragon 875 tarafından desteklenen gizemli bir Xiaomi akıllı telefonu Geekbench'te ortaya çıktı. Şimdi ise bu gizemli yeni Xiaomi cihazının bazı kamera özellikleri sızdırıldı.

Heyecan verici Xiaomi Mi 11: Snapdragon 875, 48MP ultra geniş kamera

Geçtiğimiz gün Geekbench veritabanında M2012K11C kod numaralı bir telefon ortaya çıktı ve bunun Xiaomi Mi 11'den başka bir şey olmadığı düşünülüyor. Yeni akıllı telefonda Android 11, 6 GB RAM ve Snapdragon 875 olacağı gözlemlendi. Ancak henüz resmi olarak Snapdragon 875'in tanıtılmadığını düşünürsek, yeni Mi 11 serisini yıl sonuna kadar görme ihtimalimiz bulunmuyor.

Geekbench'te ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 performans testinde; Tek çekirdek 1.105 puan alırken, çok çekirdek ise 3,512 puan elde etmiş durumda. Bu rakamlar performans tarafında tatmin edici olsa da, test edilen cihaz bir prototip olabilir. Bu yüzden piyasaya sürülen Mi 11'in gerçek performansını beklemeliyiz.

Xiaomi Mi 10 Ultra inceleme videomuzu izlemiş miydiniz?

Çinli üretici ayrıca kamera tarafından da ilginç yeniliklere sahip. Xiaomi Mi 11'deki ana kameranın geliştirilmiş 108 MP sensörüne, 0.8 mikron pikselli 48 MP ultra geniş açılı lens eklenecek. Ayrıca Mi 11'in optik görüntü sabitleme konusunda önemli iyileştirmeler alacağı öğrenildi. Ancak bu optik sabitlemenin sadece Mi 11 Pro için geçerli olacağı düşünülüyor.

Qualcomm ise bildiğiniz üzere 1 Aralık'ta yeni Snapdragon 875'i duyuracak. San Diego'lu yonga şirketi, yeni çipsetiyle ilgili ayrıntıları henüz açıklamadı. Yeni Snapdragon 875 hakkında dolaşan sızıntılar, 2,84 Ghz saat hızında Cortex-X1, Cortex-A78 çekirdeği ve 2,42 Ghz hızında Cortex A-55 kullanıldığını gösteriyor.

Xiaomi Mi 11 modellerinin tıpkı Galaxy S21 serisi gibi Ocak ayı sonunda veya Şubat ayında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Ancak yeni Mi 11 serisinin, Snapdragon 875'e sahip ilk Android modeli olabileceğini belirtelim. Peki ya siz yeni Xiaomi Mi 11'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.