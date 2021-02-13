Xiaomi Mi 11 Ultra Videosu Sızdırıldı!

Xiaomi Mi 11 Ultra videosu, Filipinli bir YouTuber tarafından sızdırıldı. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen cihazın şık tasarımı dikkat çekiyor. Telefonun arka kısmında yer alan ikincil bir ekran ise ilgi odağı oldu. Mi 11 Ultra'nın görüntülerine ve özelliklerine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi Mi 11 Ultra Videosu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 11 modelinin küresel lansmanı gerçekleşmişti. Mi 11 serisinin diğer üyesi Tech Buff PH isimli YouTube kanalında ortaya çıktı. Filipinli YouTuber, Mi 11 Ultra olarak isimlendirilen akıllı telefon modelinin videosunu kanalına yükledi ve kısa süre içerisinde sildi. Dan isimli YouTuber ise bu süre zarfında videoyu hızlı bir şekilde kendi kanalına yükledi.

10 dakika uzunluğundaki videoda Çinli teknoloji devinin yeni telefonunu canlı olarak görme şansı elde ediyoruz. Telefonun görüntülerine baktığımızda arka kısımda ikincil bir ekranın yer aldığını görüyoruz. İkincil ekran, belki de telefonun en dikkat çekiciği özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın arka kısmında yer alan ekran, ana ekranı yansıtıyor. Ana ekranda yaptığınız işlemler arka kısımda yer alan ekranda da görülebiliyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi 1 Ultra, bu ekran üzerinde kullanıcılarına WQHD+ çözünürlük ve 120Hz tazeleme oranı sunuyor. Cihazın sahip olduğu OLED ekran, Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. IP68 sertifikasının yer aldığı telefon kavisli bir tasarıma sahip.

Amiral gemisi, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. 67W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz 5000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 48 MP çözünürlüğünde periskop kamera olmak üzere üç adet lens bulunuyor. Videoda telefonun arka kısmında "120X ultra pixel AI camera" yazısının yer aldığını görüyoruz. Cihazın ön kısmında ise 20 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonun henüz resmi olarak duyurulmadığını belirtelim. Bu sebepten ötürü sızdırılan bu özelliklerin doğru olup olmadığı bilinmiyor.