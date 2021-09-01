Xiaomi Mi 11T ve 11T Pro Görselleri Sızdı: Özellikleri Nasıl?

Xiaomi Mi 11T ve 11T Pro görselleri medyaya sızdırıldı. Xiaomi'nin Çin'de düzenleyeceği 15 Eylül etkinliğinde Mi 10T telefonlarının halefi olarak Mi 11T serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Xiaomi'nin Mi 11T akıllı telefon serisi yakında, büyük olasılıkla 15 Eylül'de resmi lansmanını yapacak. Ancak tanıtımdan önce bu telefonların nasıl görüneceğine dair fikir veren birtakım görüntüler sızdırıldı. Uzaktan bakıldığında cihazlar Mi 10T ve Mi 10T Pro'ya benziyor gibi görünse de yakından bakıldığında bazı değişiklikler ortaya çıkıyor.

Xiaomi Mi 11T ve 11T Pro görselleri

91Mobiles tarafından hazırlanan rapor, Mi 11T ve Mi 11T Pro'nun Mi 11 telefonlarından tasarım ipuçlarını alacağını ve merkeze yerleştirilmiş delikli ekranla geleceğini gösteriyor. Bu, Mi 10T serisinin köşeye yerleştirilmiş selfie kamerasına göre yapılan ilk tasarımsal farklılıklardan.

Önceki modellerde görülene benzer dikdörtgen arka kamera çıkıntısı yine olacak. Ancak tek bir büyük kamera kurulumu yerine iki tane olacak. Telefonların toplamda üç arka kamerayla gelmesi bekleniyor. Ana kamera, kamera kurulumundaki 108MP damgasıyla onaylandığı gibi, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Arka panel ayrıca geleceğe yönelik bazı korumalar için 5G logosuna yer veriyor. Tuşlara gelince, ses seviyesi ve açma/kapama düğmesi sağ tarafta yer alacak. Bunun dışında İngiltere'deki bir perakendeci tarafından yapılan bir listede üç renk yazıyor: Göktaşı Grisi, Gök Mavisi ve Ay Işığı Beyazı.

Spesifikasyon sayfasındaki ayrıntılar resmi değil. Ancak sızıntılar Xiaomi Mi 11T ve Mi 11T Pro'nun sırasıyla 120 Hz AMOLED ve OLED ekranlarla gelmesinin beklendiğini gösteriyor. Normal 11T modeli MediaTek çipinden destek alacakken, Pro sürümü Qualcomm Snapdragon 888 çipi ve 120W hızlı şarj ile gelebilir.

(Mi 11 Lite 5G / Mi 11T)

Ek olarak Mi 11 Lite 5G de 15 Eylül lansmanında duyurulacak yeni bir beyaz renk çeşidi alması bekleniyor. Genel görünüm değişmemiş gibi görünse de arka panel dokulu bir şekilde değiştirilmiş olabilir.

Peki ya siz Xiaomi'nin yeni Mi 11T akıllı telefon serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, 15 Eylül'de duyurulacak telefonlar sizce nasıl bir fiyatlandırmaya satışa sunulmalı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.