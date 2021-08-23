Xiaomi Mi 11T Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir!

Bu senenin en aktif oyuncularından birisi olan Xiaomi, birkaç dakika önce önümüzdeki ay düzenlenecek yeni etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Söz konusu iddialara göre bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerden bazıları Xiaomi Mi 11T ve Xiaomi Mi 11T Pro olacak. Peki etkinlik ne zaman gerçekleşecek ve yeni modeller ne zaman satışa sunulacak?

Xiaomi Mi 11T Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni etkinlik, 15 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Buna karşın söz konusu etkinlikte neler tanıtılacağına yönelik (ki bu alışık olmadığımız bir durum) herhangi bir ipucunun bulunmadığını görüyoruz.

We promise this will be an exciting moment for all of you!



Save the date, don't miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu — Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021

Yine de iddialar, bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerden iki tanesine ışık tutuyor: Xiaomi Mi 11T ve Xiaomi Mi 11T Pro.

Aslında bu iki model hakkında bir süredir çeşitli sızıntılar ve söylentiler gördük ve bunların büyük bir kısmı, her iki modelin de oldukça yakın bir zamanda tanıtılacağına işaret ediyordu. Buradan da yola çıkarak 15 Eylül 2021, gerçekten de her iki model için de uygun bir takvim gibi gözüküyor.

Xiaomi Mi 11T Nasıl Olacak?

Mi 11T'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 20:9 ekran ile kutudan çıkması bekleniyor. Aslında Mi 10T'nin 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu düşünürsek, Mi 11T biraz daha düşük olacak şekilde yeniden yapılandırılmış olacak. Yine de LCD panelin yerini OLED panel alacak gibi gözüküyor.

Kamera ile devam ettiğimizde 64 MP çözünürlüğündeki ana sensöre, 8 MP çözünürlüğünde geniş açı sensörünün ve 3X zoom ile gelen telefoto sensörünün eşlik edeceğini görüyoruz. Yani Mi 11T'de üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise yalnızca bir kameranın yer alması bekleniyor.

Elimizdeki son detay ise MediaTek işlemci ile ilgili: Aslında bu bir anlamda şaşırtıcı bir karar gibi gözüküyor olabilir. Mi 10T'de Snapdragon 865 işlemcinin yer aldığını düşünürsek, Mi 11T'de Dimensity 1200 ile devam edileceğini düşünebiliriz. Yine de bu MediaTek'ten başka bir bilginin bulunmadığını ve son kısmın bizim tahminimiz olduğunu vurgulayalım.

Xiaomi Mi 11T Pro Nasıl Olacak?

Mi 11T Pro, Snapdragon 888 işlemci ile kutudan çıkacak ve bu da üst segment bir cihaz olarak konumlandırılacağı anlamına geliyor. Aslında diğer özellikler de, bu segmentteki yerini korumaya yardımcı olacak türden diyebiliriz. Nitekim 5.000 mAh kapasitesindeki bataryanın, 120W hızlı şarj desteği ile destekleneceği belirtiliyor.

Ayrıca OLED ekranın da 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Mi 10T Pro ile ufak bir kıyaslama yaparsak, LCD ekranda 144 Hz ekran ve 33W hızlı şarj desteği görüyoruz. Yani bir önceki nesile nazaran kayda değer iyileştirmeler söz konusu diyebiliriz.