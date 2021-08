Xiaomi Mi 11T Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir!

Bu senenin en aktif oyuncularından birisi olan Xiaomi, birkaç dakika önce önümüzdeki ay düzenlenecek yeni etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Söz konusu iddialara göre bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerden bazıları Xiaomi Mi 11T ve Xiaomi Mi 11T Pro olacak. Peki etkinlik ne zaman gerçekleşecek ve yeni modeller ne zaman satışa sunulacak?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni etkinlik, 15 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Buna karşın söz konusu etkinlikte neler tanıtılacağına yönelik (ki bu alışık olmadığımız bir durum) herhangi bir ipucunun bulunmadığını görüyoruz.

We promise this will be an exciting moment for all of you!



Save the date, don't miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu