Xiaomi, oldukça yakın bir zamanda üst segmentte nispeten uygun fiyatlı bir çözüm olarak Mi 11T Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin temel modeli hakkında şimdiye kadar pek çok şey duyduk ancak yakın zamandaki raporlarla birlikte Xiaomi Mi 11T Pro özellikleri sızdırıldı. Peki yeni modelden neler beklemelisiniz?

Xiaomi Mi 11T Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

The Pixel kaynaklı sızıntıya göre Mi 11T Pro, Snapdragon 888 işlemci ile kutudan çıkacak ve bu da üst segment bir cihaz olarak konumlandırılacağı anlamına geliyor. Aslında diğer özellikler de, bu segmentteki yerini korumaya yardımcı olacak türden diyebiliriz.

Nitekim 5.000 mAh kapasitesindeki bataryanın, 120W hızlı şarj desteği ile destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca OLED ekranın da 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Mi 10T Pro ile ufak bir kıyaslama yaparsak, LCD ekranda 144 Hz ekran ve 33W hızlı şarj desteği görüyoruz. Yani bir önceki nesile nazaran kayda değer iyileştirmeler söz konusu diyebiliriz.

Son olarak aynı kaynaktan yola çıkarak fiyatın 570 dolar ila 660 dolar aralığında yer alacağını görüyoruz. Potansiyel iyileştirmeler göz önüne alınırsa, fiyatın pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yine de şirketin hem özellikler hem de fiyat konusunda henüz bir açıklama yapmadığını hatırlatalım.

Xiaomi Mi 11T Nasıl Olacak?

Mi 11T'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 20:9 ekran ile kutudan çıkacağını görüyoruz. Aslında Mi 10T'nin 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu düşünürsek, Mi 11T biraz daha düşük olacak şekilde yeniden yapılandırılmış olacak. Yine de LCD panelin yerini OLED panel alacak gibi gözüküyor.

Kamera ile devam ettiğimizde 64 MP çözünürlüğündeki ana sensöre, 8 MP çözünürlüğünde geniş açı sensörünün ve 3X zoom ile gelen telefoto sensörünün eşlik edeceğini görüyoruz. Yani Mi 11T'de üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise yalnızca bir kameranın yer alması bekleniyor.

Elimizdeki son detay ise MediaTek işlemci ile ilgili: Aslında bu bir anlamda şaşırtıcı bir karar gibi gözüküyor olabilir. Mi 10T'de Snapdragon 865 işlemcinin yer aldığını düşünürsek, Mi 11T'de Dimensity 1200 ile devam edileceğini düşünebiliriz. Yine de bu MediaTek'ten başka bir bilginin bulunmadığını ve son kısmın bizim tahminimiz olduğunu vurgulayalım.