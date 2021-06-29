Xiaomi Mi 12 200 MP Kamera ile Tozu Dumana Katacak!

Xiaomi Mi 12 200 MP kamera ile yılın en iyisi olmak istiyor. Xiaomi Mi 12 serisinin Aralık 2021 veya Ocak 2022'den önce duyurulması olası görünmese de, şirketin kamera tarafında büyük oynadığını göz ardı etmemek gerekiyor. Çin'den gelen rapor, yeni seride Samsung tarafından üretilen 200 MP kameraya değiniyor.

Xiaomi, genellikle akıllı telefon kamera yeniliklerinin ön saflarında yer alma eğiliminde ve Mi 12'nin kamera konusunda büyük bir adım atabileceğini duyduk. Çinli şirket, yeni Mi 12 modelinin ana kamerasında 192MP ve hatta 200MP sunabilir.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan yeni sızıntı, Mi 12 olduğuna inandığımız model hakkında bazı ayrıntılar sağlayan Digital Chat Station'dan geliyor.

Digital Chat Station, adı açıklanmayan bir telefonun, Qualcomm'un en üst düzey yonga seti hattının en yeni sürümünü -muhtemelen Snapdragon 895- ve ekrana gömülü selfie kamerasına sahip bir ekran kullanılacağını söyledi.

Sızdırılan bu özelliklerin hangi modele ait olduğu henüz bilinmese de sensörlerin fiziksel boyutu nedeniyle Xiaomi Mi 12 Ultra ile ilişkilendirilebileceğini de göz ardı etmemek lazım. Çünkü kamera sensörlerini sığdırmak için gereken iç kasa ebatı, normal Mi 12 akıllı telefon serisi için ideal olmayan boyutlarda.

Xiaomi Mi 12 200 MP kamera yılın en iyisi olur mu?

Şimdiye kadarki mevcut rapora göre, Xiaomi Mi 12 serisi kamera bölümünde büyük iyileştirmelerle gelecek. Xiaomi Mi 12 Ultra'nın en iyisini alacağından emin olabiliriz.

Yine de "yüksek çözünürlük daha iyidir" gibi bir düşüncenin yanlış olduğunu da hatırlatalım. Çinli şirketin çok sayıda piksele düşkün olduğunu doğrulamak için Xiaomi Mi Note 10'a bakabilirsiniz. Mi Note 10 orta sınıf bir telefon olmasına rağmen 108MP ana kamera kullanmasıyla şirketin fotoğrafçılık stratejisini yansıtıyordu. Bu yüzden Xiaomi'nin Samsung tarafından geliştirilen 192MP veya 200MP kamerayı kullanması ne kadar başarılı olacak, zamanla göreceğiz.

Ayrıca bazı kullanıcılar Samsung Galaxy S22'nin 192MP veya 200MP ana kamera alacağını düşünüyor, ancak bu pek olası değil. Samsung telefonları her zaman Samsung tarafından üretilen kamera sensörlerini kullanmıyor, şirket bazen Sony parçalarını tercih ediyor. Hatta Samsung'un en yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerinin Galaxy modellerinde kullanılmadığını söylersek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi, Mi 12 serisinde süper yüksek çözünürlüklü kameraları tercih ederse bu hamleyle "en iyi kameralı telefon" ödülüne ulaşmak isteyebilir, ancak ödül için sensörün ne kadar çok piksel barındırdığı yeterli değil. Şirketin hızlı ve doğru sahne optimizasyonuna ve güçlü bir yapay zekaya ihtiyaç duyacağını da belirtmek gerekiyor.