Xiaomi Mi 12 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi Mi 12 özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modeli özellikleri ile ön plana çıkacak. Xiaomi Mi serisinin yeni modeline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Mi 12 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte Mi 12'nin bazı teknik özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi firmasının yeni telefonu 2021 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirecek.

Xiaomi firmasının IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) veri tabanında 2112123AC model koduna sahip bir telefonun yer aldığı belirtildi. 2112123AC model koduna sahip cihazın Mi 12 olduğu ileri sürüldü.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Xiaomi Mi 12 isimli cihazda Snapdragon 895 işlemcisi yer alacak. Henüz piyasaya sürülmemiş olan Snapdragon 895 işlemcisinin de bu yıl çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu işlemcinin ilk kez Mi 12'de yer alacağı ileri sürülüyor.

Çinli firmanın yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın bulunacağı iddia edildi. İddiaya göre kamera sensörü 1 inç büyüklüğünde olacak. Bu kamera özelliklerinin Xiaomi Mi 12 modelinde mi yoksa Xiaomi Mi 12 Ultra modelinde mi olacağı henüz bilinmiyor.

Mi 12 isimli modelde 120 Watt kablolu ve 100 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin bulunacağı iddia edildi. Görünüşe göre yeni cihaz hızlı şarj teknolojisi konusunda da adından sıkça bahsettirecek.

Sızdırılan bilgiler arasında ekran teknolojisine ilişkin de bazı özellikler bulunuyor. Gerçekleşen sızıntı doğru ise Xiaomi firmasının yeni telefonu 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Yenileme hızının 1Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak değişeceği ileri sürüldü.

LTPO panele sahip olacağı iddia edilen Mi 12'nin 2K çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın diğer Xiaomi modellerine kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Elbette bu bilgilerin tamamının bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebepten ötürü ortaya çıkan teknik özelliklerin ve çıkış tarihinin doğru çıkmama olasılığı da bulunuyor.