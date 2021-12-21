Xiaomi Mi 12 Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan etkinlikte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri tanıtılacak. Teknik ayrıntıları ile gerçekten de kayda değer yenilikler ile gelmesi beklenen iki modelin, ne zaman tanıtılacakları belli oldu.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan afişe göre Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, 28 Aralık 2021 tarihinde tanıtılacak. Bu, yeni modellerle tanışmamıza sadece bir hafta kaldığı anlamına geliyor. Yeni modellerin fiyatlarının nerede konumlanacağı ise belli değil.

Daha önceki sızıntılar kapsamında hem Xiaomi 12 hem de Xiaomi 12 Pro, Snapdragon 8 Gen 1 ile kutudan çıkacak gibi gözüküyor. Yeni nesil yonga seti yalnızca performans tarafındaki iyileştirmelerle değil, verimlilik tarafındaki geliştirmeler ile de ön plana çıkacak.

Snapdragon 8 Gen 1 Neler Sunuyor?

Kısa bir süre önce yeni yonga setinin Geekbench skorları ortaya çıkmıştı. GeekBench skoruna geçiş yapmadan önce testin yürütüldüğü referans akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olduğuna göz atalım: Unutmayın ki diğer bileşenler de elde edilen performans sonuçlarını doğrudan etkileyecektir:

Ekran: Full HD, 144Hz

Full HD, 144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Bellek: 8 GB LPDDR5 RAM

8 GB LPDDR5 RAM Depolama: 512 GB UFS 3.1

Snapdragon 8 Gen 1 ile donatılan bu referans cihazın GeekBench testinde tek çekirdekte 1.235 puan, çoklu çekirdekte 3.837 puan aldığı görüldü. Ufak bir bilgi olarak Galaxy S21 Ultra tek çekirdekte 1.051 puan, çoklu çekirdekte 3.359 puan alıyordu. Yine de her şey mükemmel değil: iPhone 13 Pro Max, A15 Bionic ile tek çekirdekte 1.735 puan, çoklu çekirdekte 4.647 puan alıyor.

Peki siz Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modellerinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modellerde yer verilmesi gereken olmazsa olmaz geliştirmeler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.