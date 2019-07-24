Xiaomi Mi 6 Akıllı Telefonu Android 9 Pie Güncellemesi Aldı

Hem uygun fiyatıyla hem de tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi cep telefonları, güncelleme almaya devam ediyor. Xiaomi Mi6 akıllı telefonu, kısa bir süre önce Android 9 Pie Beta güncellemesini almıştı. Şirket bunu bütün cep telefonlarına yaymak istiyor. İşte haberimizin detayları.

MIUI 10.4.1.0 ismiyle global Mi 6 modellerine yayılan bu güncelleme sayesinde, Android 9 Pie özelliklerinin tamamından yararlanma imkanınız olacak. Şirket bu modeli ile ilgili yaptığı güncelleme çalışmalarını akıllı telefonlara teker teker getirecek. Yani topluca bir güncelleme gerçekleşmeyecek.

Xiaomi Mi 6 akıllı telefonları aynı anda güncelleme almayacak

Global ölçekte büyük bir başarı yakalayan MIUI 10, yeni gelecek Android 9 Pie güncellemesinde değişiklik kazanmayacak. Her ne kadar arayüz ile ilgili bazı değişiklikler olsa bile, yine de büyük bir çoğunluğun sabit kaldığını ifade edebiliriz.

Xiaomi akıllı telefon üreticisinin Mi 6 modeli, 2 yıl içerisinde bütün Android ve MIUI güncellemelerini aldı. Bu, diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında gerçekten de büyük bir başarı.

Şirket sadece Xiaomi Mi 6 modelinde değil, aynı zamanda diğer ürünlerinde de güncelleme yapmak istiyor. Şirketin bu politikasının genel satış rakamlarına oldukça olumlu yönde yansıyacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 6 akıllı telefon modelinizin güncellemesini yapmak istiyorsanız, biraz beklemeniz gerekebilir. Ancak buraya tıklayarak manuel olarak güncellemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güncellemeyi alırsanız, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.